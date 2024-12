Chuva forte faz pelo menos nove mortos e 13 mil deslocados na Tailândia

Pelo menos nove pessoas morreram e mais de 13 mil tiveram de sair das suas casas devido às fortes chuvas que afetam o sul da Tailândia, anunciaram hoje as autoridades.

"As inundações em oito províncias do sul da Tailândia afetaram 553.921 famílias e mataram nove pessoas", escreveu a agência nacional de gestão de catástrofes na sua página do Facebook, citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que dá conta da saída de mais de 13 mil pessoas das suas casas devido ao temporal.

As autoridades mobilizaram barcos e motas de água para chegar aos habitantes isolados, e as imagens difundidas pelos meios de comunicação social locais mostram pessoas submersas até à cintura, lutando para atravessar as águas lamacentas, e vários carros submersos.

As fortes chuvadas que afetam o sul da Tailândia prolongam-se também pelo norte da Malásia, tendo feito três mortes e afetando mais de 130 mil pessoas.

O estado malaio de Kelantan, que faz fronteira com a Tailândia, é a zona onde se registaram mais estragos, com 62% do número total de pessoas afetadas no país, de acordo com as autoridades locais.

As zonas inundadas por fortes chuvas desde terça-feira, e que devem prolongar-se até meados da próxima semana, afetaram nove estados da Malásia.