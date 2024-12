“Espaço já começa a ser pequeno para tanta afluência” ao Natal na Praça

O segundo domingo do ‘Natal na Praça’ conta novamente com casa cheia. Neste dia dedicado às iguarias de Natal e feiras temáticas muitos madeirenses e turistas aproveitaram para provar licores, broas e bolos e foram muitos os que fizeram compras para preencher a mesa nesta quadra natalícia.

Carina Pimenta chegou ao Mercado dos Lavradores com uma amiga e aproveitou para comprar licores e picles. A madeirense é presença assídua no ‘Natal da Praça’, mas considera que “o espaço já começa a ser pequeno para tanta afluência”.

“Concordo plenamente com a presidente da Câmara Municipal do Funchal quando dizia que esta era a iniciativa que abria as festividades no Funchal. É uma oportunidade para as empresas locais mostrarem os seus produtos, aquilo que é a nossa tradição madeirense, e faz todo o sentido esta partilha. É um ponto de encontro entre amigos e familiares”, referiu ao DIÁRIO.

Quem também se mostrou bastante satisfeita com a afluência foi Andreia Jesus que participa nesta iniciativa pela 9.ª vez.

A comerciante da bancada ‘Sabores de Natal’ prefere manter as receitas das avós e das ‘bisas’ e continua a apostar no que é tradicional. Broas de mel, palitos de cerveja e areias são alguns dos doces mais procurados.

Mas aqui há também licor de limão e de tangerina, tudo feito em casa.

Na bancada ‘Lola Brigadeiros’, como é obvio o produto estrela é o brigadeiro. Mas Pedro Alves, que participa neste evento há seis anos, tem também para venda salame e bolos no pote, tudo à base do brigadeiro.

“É um mercado muito bom, o melhor do ano. Todos os anos esgotamos tudo o que trazemos. O Funchal precisa de mais eventos de Natal e de mais apoio aos comerciantes locais”, afirmou.

Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal decorre nos três primeiros domingos de Dezembro.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o primeiro domingo foi dedicado à moda, acessórios e decoração.

No próximo domingo há mais surpresas na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores.