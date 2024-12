Muita afluência para o jantar do PSD-M

Quando ainda falta uma hora para o início do jantar de Natal da família social-democrata, no habitual convívio do partido de Miguel Albuquerque, a fila já vai longa para entrar no Madeira Tecnopolo, o que indicia uma mobilização significativa para este encontro social em que são esperados, de acordo com a organização, mil correligionários.

Para já o rodopio é enorme de figuras das comissões políticas de freguesia, encarregues de distribuir os bilhetes que custam 20 euros, um aumento de 2 euros face ao jantar do ano passado e apesar de algumas críticas ao elevado custo, a verdade é que se antevê lotação lotada.

De resto, esta noite além do jantar estão previstas intervenções políticas de Miguel Albuquerque e também do secretário geral do partido, numa mensagem que se antevê mais leve e para endereçar felicitações nesta quadra.

Já Miguel Albuquerque fará as despesas políticas da noite esperando-se que se ‘atire’ à oposição justamente por esta tarde ter sido tornado pública a posição do Partido Socialista no orçamento regional. Paulo Cafôfo anunciou que irá votar contra e este pode ser mais um aperitivo para o líder do PSD-M atacar o seu adversário.

Também esta noite é espera a presença de Manuel António Correia que estará entre a pequena multidão movimentando-se na recolha de simpatias e na esperança que Albuquerque caia nos próximos meses, já que estará fora de equação a realização de eleições internas ainda antes das regionais como seria desejo.