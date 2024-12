Quatro navios trazem quase 10 mil pessoas ao Porto do Funchal este fim-de-semana

O Porto do Funchal acolhe neste fim-de-semana quatro navios de cruzeiro, que trazem a bordo um total de 9.972 pessoas, 6.812 dos quais passageiros, revelou hoje a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

São eles: o 'Silver Ray', que pernoitou na Madeira; o 'Marella Discover 2' e o 'Norwegian Star', que acostaram hoje e o 'Mein Schiff 5', que chega amanhã de manhã.

O primeiro a sair é o 'Silver Ray', que ontem fez a sua primeira escala no Porto do Funchal. O navio sai às 14 horas deste sábado, 7 de Dezembro, com 483 passageiros e 526 tripulantes a bordo. Ruma a St. Johns, em Antígua, no âmbito do cruzeiro de 15 noites que tem como destino final Fort Lauderdale, onde o navio vai ficar posicionado, operando cruzeiros para o hemisfério Sul.

Também em viagem de reposicionamento para aquele hemisfério está o transatlântico 'Norwegian Star'. O itinerário começou em Lisboa, a 5 de Dezembro, com escalas: (agora) no Funchal, em Tenerife, Mindelo, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires. A bordo, viajam 2 116 passageiros e 969 tripulantes. O navio fica 10 horas na Madeira e parte às 16 horas de hoje, para Canárias.

Já o 'Marella Discover 2' pernoita na Madeira, partindo amanhã, pelas 12 horas, para Las Palmas, no âmbito do cruzeiro de 7 noites pelas ilhas Canárias e Madeira. Viaja com 1.743 passageiros e 748 tripulantes.

O 'Mein Schiff 5' que chega amanhã, bem cedo, traz a bordo 2.470 passageiros e 917 tripulantes. É mais um navio posicionado na rota das ilhas atlânticas, estando a efectuar cruzeiros de 7 e 14 noites pela Madeira e Canárias. Tem partida prevista para as 22 horas de domingo, com destino a Las Palmas.