Dois navios de cruzeiro trazem mais de 5.300 ao Funchal

Os dois navios que hoje estão no Porto do Funchal, nomeadamente o 'Mein Schiff 7' ,que chegou ao princípio da noite de ontem, e o 'Borealis' ,que acostou esta manhã, estão a movimentar 5.382 pessoas, das quais, 3.749 são passageiros", dá conta a APRAM. Diz ainda a Administração dos Porto da Madeira que "os dois navios estão a realizar cruzeiros de 7 e 14 noites pelas ilhas da Madeira e de Canárias", salienta

Sendo que o 'Mein Schiff 7' "traz a bordo, 2.858 passageiros e 1.011 tripulantes. Fica 27 horas na Madeira e parte esta noite, às 22h00, no âmbito do cruzeiro iniciado, em Las Palmas, a 24 de Novembro, com escalas em Tenerife, La Palma, agora, no Funchal, seguindo-se Fuerteventura e Grã-Canária, onde termina a viagem no dia 1 de Dezembro", já o 'Borealis' "iniciou este cruzeiro, em Portsmouth, a 23 de Novembro. O Funchal é o segundo porto do itinerário, tendo escalas programadas para La Palma, La Gomera, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e Portsmouth, onde chega a 7 de DEezembro", conclui.