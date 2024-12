Quatro navios enchem porto do Funchal e trazem 8.122 pessoas

São quatro navios que. esta terça-feira, estão no porto do Funchal, completando a sua lotação. No total. estão a movimentar 8.122 pessoas, das quais 5.812 são passageiros.

Segundo nota da APRAM, o 'AIDAblu', com 2.115 passageiros e 652 tripulantes, e o 'Marella Explorer 2', com 1.721 passageiros e 763 tripulantes, estão a realizar cruzeiros de 7 noites entre as ilhas de Canárias e Madeira.

Já o 'Arcadia' traz a bordo, 1.888 passageiros e 829 tripulantes e está a fazer um cruzeiro de 16 noites, percorrendo o chamado "corredor atlântico".

O 'Corinthian', que chegou na noite de ontem, com 88 passageiros e 66 tripulantes, vai para Canárias, depois de ter efectuado escalas no sul de Espanha e em Marrocos.

Ainda hoje são esperados o veleiro 'Christian Radich' e o mega-iate 'Elysian'.