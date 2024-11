Dois navios trazem mais de 11 mil pessoas ao Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe hoje os navios 'AIDAcosma' e 'Azura' que estão a movimentar um total de 11 236 pessoas, das quais, 8.668 são passageiros.

Os dois navios colocados na rota da CAI,Cruise Atlantic Islands, estão a fazer cruzeiros de 7 noites que tiveram origem em Tenerife, com escalas, além do porto de origem e Funchal, em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária, e La Palma.

O 'AIDAcosma' traz a bordo 5.698 passageiros e 1.413 tripulantes e fica 17 horas na Madeira, partindo às 22h30 para Tenerife, onde acaba este cruzeiro, no próximo dia 27 Novembro.

O 'Azura' viaja com 2.970 passageiros e 1.155 tripulantes.

Faz uma escala de 15 horas no Porto do Funchal e tem saída prevista para as 21h30, com destino a La Palma, próximo destino deste itinerário que termina na próxima sexta-feira, 29 de Novembro.