Três navios no Porto do Funchal movimentam quase 13 mil pessoas

O Porto do Funchal recebe hoje os habituais navios das segundas-feiras, AIDAcosma e Azura que faz hoje a 50.ª escala semanal no Funchal, - desde 2022 que o navio está posicionado na linha da CAI, Cruises Atlantic Islands, durante a época alta destas ilhas – e o Ambition, mais um navio que percorre o chamado corredor atlântico.

Os três navios estão a movimentar 12 828 pessoas, das quais 9 724 são passageiros, refere a APRAM, em nota à imprensa.

O AIDAcosma, proveniente de Las Palmas, traz 5 737 passageiros e 1 417 tripulantes, fica 18 horas na Madeira e sai esta noite pelas 22h30, prossegue o cruzeiro de 7 noites pelas ilhas atlânticas.

O Azura também está a fazer um cruzeiro de 7 noites por estas ilhas e hoje, celebrou a bordo, com representantes da Autoridade Portuária, Agente de Navegação e CEN, Clube de Entusiastas de Navios a 50.ª escala na Madeira. O navio viaja com 2 913 passageiros e 1 170 tripulantes.

Já o Ambition está a realizar um cruzeiro de 16 noites que saiu de Londres no passado dia 27 de novembro, com escalas na Corunha, agora, no Funchal, e depois, em Lanzarote, Grã-Canária, Tenerife, Lisboa, Porto e Londres, fim desta viagem que termina a 12 deste mês.