Albuquerque defende SANAS a operar no Porto Santo

O SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar celebrou, a 4 de Dezembro, o seu 39.º aniversário. Já hoje, numa cerimónia que serviu para assinalar a efeméride, o presidente do Governo Regional da Madeira destacou o trabalho desenvolvido por esta instituição e apontou o facto de o SANAS ainda não estar no Porto Santo.

“Neste momento, a ilha [Porto Santo] está com afluência turística, temos turistas todo o ano, a Marina será concessionada, portanto as operações náuticas vão crescer (…), vai ter muito mais afluência de embarcações, e isso, obviamente, tem de trazer obrigações no que diz respeito à segurança. Temos de considerar, eventualmente, (…) quais as condições para ter socorro a náufragos no Porto Santo”, equacionou o governante, lembrando, por exemplo, a presença da EMIR todo o ano na ‘ilha dourada’, o que tem trazido claros ganhos para a população.

Na ocasião, o líder do Executivo mostrou-se disponível para agilizar os procedimentos necessários para que tal “expansão da acção preventiva do SANAS” possa acontecer.

A Associação Madeirense para Socorro no Mar é composta por um Corpo Operacional de cerca de 50 operacionais, profissionais e voluntários, todos com formação credenciada para emergência pré-hospitalar (Nadador Salvador, Tripulante de Ambulância de Transporte, Tripulante de Ambulância de Socorro), Tripulantes de Salva-Vidas, um Núcleo de Enfermagem (composto por elementos com Licenciatura em Enfermagem, Pós-Graduação em Emergência e Cuidados Intensivos e Enfermeiros Especialistas) e Médicos. Tem ainda o Núcleo SANAS Júnior com a missão da Literacia Marítima aos mais jovens.

A nível de infraestruturas, conforme nota à imprensa, opera uma rede de Estações Salva-Vidas (Estação Salva-Vidas do Funchal, Estação Salva-Vidas do Porto Moniz e Estação Salva-Vidas de Santa Cruz) e um Centro de Coordenação, Comando e Controlo (Centro de Salvamento Costeiro).