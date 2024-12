DTIM representada numa Actividade de Cooperação Transnacional em França

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira marcou presença numa Actividade de Cooperação Transnacional, promovida no âmbito do programa Europeu Erasmus+, sob o tema "Building a Sustainable Future Together". A iniciativa decorreu em Marselha, França, entre os dias 3 e 4 de Dezembro.

A delegação portuguesa esteve representada por seis elementos, entre os quais Rubina Silva, coordenadora de projetos europeus na DTIM.

"O contributo para a construção de um futuro sustentável é um dos grandes actuais desideratos da DTIM, pelo que a procura de soluções que potenciem a sustentabilidade ambiental, tecnológica e social, promovam um desenvolvimento equilibrado para as gerações futuras e um investimento no capital humano, em termos formativos, é uma mais-valia para a concretização do seu plano de acção", refere em nota à imprensa.

No evento participaram elementos dos vários sectores do programa Erasmus+, contribuindo para a diversidade e riqueza do evento e alargando as redes de "networking".

Do programa do evento destacam-se as mesas redondas 'Skills for the green transition' e 'Erasmus responses to the challenge of the impact of mobility', com partilha de boas práticas e a cerimónia de Prémios Europeus, em áreas como 'Innovative Teaching', 'European Language Label' and 'Label of Excellence'.