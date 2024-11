Estação do Monte está a preparar novas actividades e elementos expositivos

A Estação do Monte está a preparar novas atividades e elementos expositivos referentes à história e a personagens que por ali passaram. Todos os meses haverá um evento de destaque. A novidade foi dada por Cristina Pedra, que participou no I Fórum da Freguesia do Monte, promovido pela Junta de freguesia local.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve então, hoje, o Largo da Fonte, neste evento que pretende divulgar o trabalho desenvolvido pelas instituições e entidades da freguesia, bem como promover sinergias e fomentar a participação cívica.

Foi nessa ocasião que se referiu ao Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, que desde 2023 conta com uma imagem renovada.

Por outro lado, destacou o investimento realizado no Parque Ecológico do Funchal, que nos últimos 4 anos beneficiou da implementação de quatro projectos financiados pelo PRODERAM 2020, com um investimento superior a 900 mil euros. Iniciativas que envolveram a recuperação do coberto vegetal na prevenção de riscos naturais, como os incêndios e, no reforço das infraestruturas e equipamentos essenciais à gestão do Parque, inserido na freguesia do Monte.