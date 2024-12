Madeira esteve representada em prova do Circuito Europeu de Cadetes em Budapeste

A Madeira esteve representada por 6 atiradores de 3 clubes no prova do Circuito Europeu de Cadetes, na arma de Florete, que decorreu no fim-de-semana de 16 e 17 de Novembro, em Budapeste. Os atletas participantes pertencem ao CDR Santanense, CSJ Gaula e CS Marítimo.

Segundo nota à imprensa, o atirador Bruno Silva, do CSJ Gaula classificou-se na posição 220.ª de um total de 362 atiradores, sendo seguido pelo Diogo Machado em 299.º, Tomás Gouveia e José Vieira, ambos em 350.º.

Nos femininos, as atiradoras do CDR Santanense Lara Luís e Alix Silva classificaram-se em 218 e 287, respectivamente, num total de 289 atiradoras.

O atirador Diogo Machado participou ainda na competição por equipas juntamente com dois atiradores portugueses de clubes continentais, tendo a equipa em 43.º lugar num total de 69 equipas.