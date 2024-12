Polícia oferece recompensa por pistas sobre morte de director de gigante de seguros

A polícia de Nova Iorque ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares (9,5 mil euros) por pistas que levem à captura do homem que matou o diretor executivo da UnitedHealthcare, esta manhã em Manhattan, num "ataque premeditado".

A chefe da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, declarou numa conferência de imprensa que o ataque a Brian Thompson foi "premeditado, planeado e dirigido" e que o suspeito esperou que p empresário se aproximasse antes de disparar várias vezes, ferindo-o nas costas e na perna, e de fugir numa bicicleta elétrica.

Thompson, de 50 anos, estava a caminho do Midtown Hilton Hotel, a poucos quarteirões da Times Square, para participar no dia do investidor da sua empresa, quando foi baleado pouco antes das 07:00 locais (12:00 em Lisboa) e levado para um hospital onde foi declarado morto, segundo a polícia.

Segundo a investigação preliminar, o chefe dos detetives da polícia de Nova Iorque, Joseph Kenny, disse que o suspeito esperou cinco minutos por Thompson e disparou contra ele pelas costas, tendo inicialmente encravado o carregador da arma, mas arranjou-o e continuou a premir o gatilho.

Kenny disse que, de acordo com o vídeo de segurança, o suspeito, um homem de pele branca vestido casualmente e aparentemente a caminho da conferência, "parece ser um perito em armas, uma vez que conseguiu reparar a avaria [da arma] muito rapidamente".

A polícia está a investigar se Thompson, que estava alojado num hotel perto do Hilton e ia sozinho para o evento da sua empresa, tinha recebido ameaças.

A sua mulher, Paulette Thompson, com quem tem dois filhos, disse à NBC News que "algumas pessoas o estavam a ameaçar".

As últimas imagens do suspeito, pouco depois do crime, mostram-no a entrar no Central Park numa bicicleta elétrica pública.

Três balas e um telemóvel foram recuperados do local do crime e da área circundante.

"Não descansaremos enquanto não identificarmos e prendermos o atirador neste caso", disse Tisch, que ofereceu uma recompensa ao público e garantiu que a polícia será reforçada na zona.

Thompson, natural do Minnesota, era o diretor executivo da UnitedHealthcare, a maior seguradora privada dos EUA, desde 2021, e estava há duas décadas na empresa-mãe, o UnitedHealthGroup, que também confirmou a notícia em comunicado.

Nos Estados Unidos o sistema de saúde divide-se em planos de saúde do estado para idosos e famílias carenciadas e a opção de planos de saúde privados, onde esta empresa se encontra.