Funchal recebe "11 eventos natalícios"

A Câmara Municipal do Funchal apresentou, esta manhã, o programa de celebrações natalícias, intitulado ‘Natal no Funchal’. A presidente da autarquia, Cristina Pedra, revelou que as festividades iniciam-se já na segunda-feira, 25 de Novembro, estando previstos “11 eventos natalícios”.

A magia típica desta quadra tem início no Mercado dos Lavradores, a partir das 17h30, com um concerto protagonizado "pela Orquestra Sissi e um conjunto de bailarinos".

Fazemos questão que seja no Mercados dos Lavradores, até porque este espaço celebra o seu aniversário no domingo". Cristina Pedra

Ainda naquele emblemático espaço do Funchal decorrerá, nos três primeiros domingos de Dezembro (1, 8 e 15), o evento ‘Natal na Praça’, onde os artesãos terão a oportunidade de expor e comercializar os seus produtos, promovendo o empreendedorismo local

As grandes novidades deste ano serão na Aldeia Natal, que começa a 29 de Novembro, na Praça do Município, entre as quais o "carrossel francês". Além disso, outra das novidades está relacionada com o facto de a última carruagem do comboio estar "adaptada para cadeiras de rodas", para pessoas com mobilidade reduzida.

O nosso objectivo é que a Aldeia de Natal seja um momento familiar, onde diversas gerações se encontrem, com muitas actividades, pipocas, algodão doce, histórias, música e dança". Cristina Pedra

Cristina Pedra revelou ainda que, este ano, as festividades voltam a contar com a Pista de Gelo, no Jardim do Almirante Reis, com início a 30 de Novembro. Uma pista "com gelo natural como no ano passado".

Além disso, o público terá a oportunidade de assistir à peça natalícia 'A Missão Impossível de Nicolau', que estreia, no dia 19 de Dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Mais: também no 'Baltazar Dias', mas no Salão Nobre, estarão em exposição as Mesas de Natal Borda, entre 12 de Dezembro e 5 de Janeiro.

Porque não há festa sem a Noite do Mercado, este ano o Funchal volta a contar com este evento que costuma trazer milhares até à baixa. Cristina Pedra espera que esta seja "uma noite de diversão, mas também de negócio".

Tal como já vem sendo tradição, está igualmente previsto o Espectáculo de Fim do Ano, no dia 31 de Dezembro, entre as 18h00 e as 02h00, no Parque de Santa Cataria. E, por fim, há o Cantar dos Reis no Mercado Municipal da Penteada e na Praça do Município, nos dias 5 e 6 de Janeiro, respectivamente.

De referir ainda que, de 4 a 6 de Janeiro, no átrio da Câmara Municipal, estará em exposição o 'Presépio Ecológico'. Este projecto, organizado pelo Departamento de Ambiente da autarquia, envolve escolas, instituições municipais e ginásios na criação de presépios com materiais reciclados.

O investimento deste ano é superior ao do ano passado.

A apresentação do ‘Natal no Funchal’ decorreu no Mercado Municipal dos Lavradores.

As festividades decorrem até 6 de Janeiro.