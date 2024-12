Élvio Sousa 'oferece' livro 'Arte de Furtar' a Miguel Albuquerque

O líder do JPP, num comunicado partilhado este domingo, diz que, atendendo a esta quadra natalícia, considerou oportuno "oferecer alguns livros a várias personalidades da Região". O primeiro desses livros será oferecido a Miguel Albuquerque, tratando-se de "um clássico do século XVII, e que durante anos trocou aceso debate sobre a verdadeira autoria". Trata-se de 'A Arte de Furtar' do padre António Vieira.

"A leitura desta obra é proveitosa e revela que a «arte de roubar» é extensiva aos «que furtam com unhas reais, os que furtam com unhas militares, os que furtam com unhas disfarçadas; os que furtam com unhas maliciosas; os que furtam com unhas descuidadas; os que furtam com unhas sábias»".

Segundo o autor a “ladroice é descarada e acontece de mil maneiras”. A este propósito o Presidente do Tribunal de Justiça Henrique Araújo dizia em entrevista que o “fenómeno da corrupção, que está instalado em Portugal, tem uma expressão muito forte na Administração Pública. Isto não é uma simples percepção, é uma certeza”. Aflora que os recursos se sucedem para as várias instâncias, pois “os ladrões, à solta, riem-se de todos nós. É a justiça. Destituída dos mecanismos essenciais para funcionar sem bloqueios, continua, de tribunal em tribunal. Sempre á espera das condições indispensáveis para julgar e para decidir em tempo útil.” Élvio Sousa

Élvio Sousa faz ainda uma referência sobre a dedicatória que deixa no livro, que será enviado por correio ainda esta segunda-feira: "Na dedicatória a Albuquerque achei conveniente salientar o pensamento de LAO TSE: «se o povo deixa de temer o teu poder é porque um grande poder se aproxima»".