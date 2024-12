Madeirense Tiago Berenguer conquista o Bronze no Campeonato da Europa de Juniores

O madeirense Tiago Berenguer, em representação da selecção nacional, conquistou o bronze no Campeonato da Europa de Badminton Sub-19, que se realiza em Ibiza, Espanha.

Com apenas dezasseis anos, o atleta de escalão sub-17 do Club Sports Madeira esteve em grande destaque ao conquistar o terceiro lugar na vertente de Sub-19 Singular Homens.

Depois de uma fase eliminatória de excelência, Tiago Berenguer veio a ter como adversário no encontro das meias-finais, o atleta Mateusz Golas (POL), cabeça de série n.º 1 da vertente, num encontro que foi bastante disputado. No entanto, o jovem polaco foi mais forte, vencendo o encontro por 21-18 / 18-21 / 21-10, encerrando assim com a participação do atleta madeirense.

Esta é a segunda participação do atleta Tiago Berenguer nesta competição europeia de juniores, sendo um resultado histórico para o badminton português e madeirense, conquistando em campeonatos europeus, pelo terceiro ano consecutivo - Ouro em 2022 (Sub-15), Prata em 2023 (Sub-17) e Bronze em 2024 (Sub-19).

De realçar ainda a boa prestação nesta competição da dupla Tiago Berenguer e Alexandre Bernardo na vertente de Pares Masculinos.