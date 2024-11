Tiago Berenguer e Maribel Sousa conquistam ouro no Open de Sub-17 de Portugal

O atletas madeirenses Tiago Berenguer, Maribel Sousa, e Rafaela Silva conquistaram, hoje, os lugares cimeiros do pódio, no torneio internacional Sub-17 'IV U17 Portugal Open 2024', que decorreu de 22 a 24 de Novembro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, organizado pela Federação Portuguesa de Badminton.

Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), que competiu nas vertentes de Sub-17 Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva, sagrou-se este domingo Bicampeão nas referidas vertente.

Já a atleta Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) viria a se sagrar também Campeã na vertente de Sub-17 Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva, e Vice-Campeã de Sub-17 Singular Senhoras.

Em Sub-17 Singular Homens, vertente disputada em formato eliminatório, o atleta madeirense, vira a derrotar todos os seus adversários, qualificando-se para disputar a final. A final viria ser portuguesa, sendo o seu adversário o colega de selecção César Rodrigues, definido em dois sets, onde Tiago Berenguer foi mais forte, vencendo o encontro por 21-6 / 21-6, dominando por completo a final, sagrando-se assim Campeão de Sub-17 Singular Homens, revalidado o título na respectiva competição.

É de realçar que o atleta madeirense vence pelo terceiro ano consecutivo a referida vertente.

Nos Sub-17 Singular Senhoras, a atleta madeirense Maribel Sousa, após percurso invicto na vertente, vira a qualificar-se para disputar a final, tendo como adversária a atleta ucraniana Polina Prykhodko, num encontro bastante disputado, definido no derradeiro set, onde a atleta ucraniana foi mais forte, vencendo o encontro por 21-16 / 13-21 / 21-15, sagrando-se assim a atleta Maribel Sousa Vice-Campeã de Sub-17 Singular Senhoras, sendo a primeira atleta portuguesa a disputar uma final de Singular Senhoras nesta competição.

Na vertente de Sub-17 Pares Senhoras, a dupla portuguesa Maribel Sousa | Rafaela Silva, após derrotarem todos os seus adversários ao longo do evento, viriam a discutir o título frente ao par francês Clea Baque | Celeste Dalidet, num encontro definido em dois sets, onde a dupla portuguesa foi mais forte, vencendo o encontro por 21-19 / 21-19, sagrando-se assim Campeões de Sub-17 Singular Pares Senhoras.

Em Sub-17 Pares Mistos, a dupla portuguesa Tiago Berenguer | Rafaela Silva, defrontariam na final, o par Soren Marion Gothsener (FRA) | Anna Stewart (ENG), num encontro definido em dois sets, onde a dupla portuguesa foi mais forte, vencendo o encontro por 23-21 / 21-17, sagrando-se assim Campeões de Sub-17 Singular Pares Mistos.

Neste torneio participaram ainda, pela primeira vez, Andreia Agrela e Lara Ferreira, atletas do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.