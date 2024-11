Maribel Sousa, com feito histórico, e Tiago Berenguer brilham no badminton

Chegou ao fim o segundo dia de competição no IV U17 Portugal Open, no Centro de Alto Rendimento para o Badminton em Caldas da Rainha, sendo que após "intensos de grandes jogos são já conhecidos os finalistas dos cinco eventos em disputa com destaque para excelente prestação das cores nacionais", com destaque para dois jovens madeirenses, Maribel Sousa e Tiago Berenguer.

Segundo a Federação Portuguesa de Badminton, "Portugal garantiu a presença em 4 finais nas provas de singulares masculinos, singulares femininos, pares mistos e pares femininos". Além do mais, frisa, "está desde já assegurada uma vitória portuguesa na prova de singulares masculinos uma vez que esta final será disputada, pelo segundo ano consecutivo, entre dois atletas nacionais. Tiago Berenguer defenderá o seu título de 2023 defrontando na final César Rodrigues depois de ambos saírem vitoriosos em todas as suas partidas sem ceder qualquer jogo pelo caminho".

Também, e "pela primeira vez na história da competição, Portugal alcança a final de singulares femininos com Maribel Sousa a ser a responsável por este feito histórico", destaca. "Na prova de pares mistos, Tiago Berenguer e Rafaela Silva confirmaram o seu estatuto de primeiros pré-designados ao consumarem o seu apuramento para a final do evento. Por fim na prova de pares femininos, coube a Rafaela Silva e Maribel Sousa conquistarem o acesso à final, colocando-as na luta por duas provas na jornada de domingo", aponta.

Este domingo, a partir das 9h30, inicia-se a disputa das finais, "com Portugal a tentar repetir os 3 títulos em cinco possíveis que alcançou em 2023", lembra a FPB.

Será possível acompanhar as Finais nas nas redes sociais da Federação Portuguesa de Badminton, com conteúdos exclusivos no Facebook e Instagram. Além disso, todos os jogos serão transmitidos no canal oficial da Federação no YouTube.