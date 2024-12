Tiago Berenguer está nas meias-finais do Europeu de juniores

O madeirense Tiago Berenguer carimbou há instantes o passaporte para as meias-finais da prova de singulares do Campeonato da Europa de Juniores em badminton, que está a ter lugar em Ibiza, Espanha.

O jovem atleta do Club Sports Madeira, de apenas 16 anos de idade, teve uma jornada de enorme sucesso durante o dia de hoje onde veio a vencer os encontros dos oitavos-de-final e dos ‘quartos’ pelo que está no bom caminho para conquistar novo título europeu, depois de já o ter feito no escalão de sub-15, em 2022 e de ter sido vice-campeão da Europa em sub-17no ano seguinte.

Hoje, o oitavo cabeça de série da prova individual começou por vencer o lituano Domas Paksys por 2-1 (21-16, 18-21 e 21-14). Já esta tarde e tendo pela frente o germânico Luis Pongratz, cabeça de série n.º4, Tiago veio a festejar o apuramento para as meias-finais após um encontro que teve quase a duração de uma hora e onde voltou a vencer por 2-1. Depois de perder o primeiro parcial por 21-19, o jovem madeirense foi mais forte nos sets seguintes conseguindo triunfar por 21-12 e 21-9.

Nas meias-finais agendadas para amanhã Tiago Berenguer irá defrontar o primeiro cabeça de série, o polaco Mateusz Golas.