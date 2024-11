Presidente do Governo recebe Tiago Berenguer, campeão nacional de badminton

O Presidente do Governo Regional da Madeira recebeu esta quarta-feira, 20 de Novembro, o atleta madeirense Tiago Berenguer, recém-coroado campeão nacional absoluto de badminton. Durante a cerimónia, o chefe do executivo destacou não só o feito desportivo do atleta regional, mas também o seu excelente desempenho académico, com uma média de 18,3, desafiando a ideia de que o desporto possa prejudicar os estudos.

"Este jovem é um exemplo claro de que o desporto, especialmente o de alta competição, desenvolve qualidades como a autodesciplina e métodos de estudo eficazes", afirmou o governante. "O Tiago não é só campeão nacional, mas também um excelente aluno, o que é um motivo de grande orgulho para a nossa Região", disse.

Albuquerque felicitou Tiago Berenguer e toda a sua família, destacando a importância do apoio contínuo ao atleta e ao desporto na Madeira, nomeadamente através do Estatuto de Alta Competição. A Região, juntamente com a Associação e a Federação de Badminton da Madeira, continuará a apoiar Tiago Berenguer, que ambiciona manter o título de campeão nacional e alcançar títulos internacionais, representando a Madeira e Portugal, assegurou o Presidente do Governo Madeirense.

Questionado sobre a situação do apoio ao desporto, o chefe do Executivo sublinhou que, ao contrário de algumas percepções, a Região tem desenvolvido condições para garantir o crescimento e a competitividade das modalidades, como o badminton: "Temos de criar as condições necessárias para que os atletas possam competir ao mais alto nível internacional, onde, neste momento, Tiago já se encontra a posicionar-se".

O campeão nacional absoluto de badminton, visivelmente emocionado, partilhou com o seu sentimento em relação à conquista: "Este título para mim representa muito, foi simplesmente incrível e um sonho tornado realidade, poder dizer que sou o melhor de Portugal. Também foi uma forma de conseguir mais apoios, mais visibilidade para mim e para esta modalidade cá na Madeira".

O jovem destacou a sua dedicação e o seu esforço para superar os desafios e alcançar a vitória: "Tive jogos muito difíceis, foi muito esforço, muita dedicação e muito jogo mental, posso assim dizer, para conseguir esta grande vitória".

Quanto aos objectivos para o futuro, Tiago Berenguer explicou que, após este título, a sua maior meta agora é participar no Campeonato Europeu de Badminton, marcado para o final do ano, em três semanas. "Para mim, é o maior objectivo desta época, espero ir ao pódio neste campeonato. Mas, claro, o sonho é sempre chegar aos Jogos Olímpicos", referiu.

O atleta madeirense já tem os olhos postos nos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecerão em 2026, em Dakar, e acredita que, com os apoios que agora recebe, será possível chegar mais longe. "Agora, depois de ser campeão nacional, sinto que tenho mais apoios, principalmente do Comitê Olímpico, da Associação, da Federação, do meu clube, toda a gente me apoia. E penso que agora sim, é possível chegar mais longe", disse.

O atleta assumiu que o seu maior apoio financeiro actualmente vem do Comitê Olímpico, que integra a Bolsa de Esperanças Olímpicas para o ciclo de 2028, em Los Angeles. "Não é pouco, nem muito, posso assim dizer, é o suficiente", afirmou, acrescentando que a sua rotina de treinos exige dedicação total: "Treino todos os dias, às vezes até duas vezes por dia, no pavilhão da Levada. Normalmente, treinos com duração nunca menos do que duas horas."

Apesar das dificuldades de conciliar a actividade desportiva com os estudos, Tiago tem conseguido manter-se no quadro de excelência da Escola Francisco Franco. "É muito difícil, mas tenho tido professores que me ajudaram imenso para conseguir uma boa média", afirmou.