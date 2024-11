Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais é votada no próximo sábado

No próximo sábado, dia 30 de Novembro, realizam-se as primeiras eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Assistentes Sociais, criada em 2019, regulada em Dezembro de 2023 e que "é fruto de um processo exigente que se prolongou por 20 anos", informa uma nota da comissão na Madeira, .

Vanessa Azevedo, candidata ao Conselho Geral pela RAM, salienta que "trata-se da primeira Ordem no campo das profissões sociais, cujo objectivo principal é pugnar pelo interesse público aliado à regulação ética e profissional".

A votação para eleger a única lista candidata, liderada por Fernanda Rodrigues (na foto) para primeira Bastonária, "decorrerá em 7 NUTT's do Continente e Ilhas, além da modalidade por voto postal. É um ato que se espera muito concorrido e acarinhado por todos/as os Assistentes Sociais e que é um marco mais na história do associativismo desta categoria profissional", salienta a nota.

"Com este ato eleitoral dar-se-á também início a uma nova fase da profissão, do seu reconhecimento e compromisso com tantos e tão diversos serviços prestados por estas/es profissionais", aponta Vanessa Azevedo, que encabeça a lista sinalizada na imagem.

Na RAM, a assembleia eleitoral terá lugar na sede da AIPES - Associação para a Investigação e Promoção da Economia Social, sita ao Caminho de Santa Quitéria, CH de Santo Amaro, Bl. 11, Loja 20.

Em baixo está a lista nacional completa.

Para mais informações, pode consultar o site https://www.ordemassistentessociais.pt/ para conhecer, por exemplo o programa