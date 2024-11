Programa de responsabilidade social do grupo PortoBay entrega apoios

Como "resultado do contributo conjunto de PortoBay Hotels & Resorts e dos seus hóspedes, a iniciativa HOPE 'Small Gestures Big Hopes' angariou mais 76 mil e 519 euros" a 7 instituições na Madeira, no Algarve, em, Lisboa e no Porto.

De acordo com nota do grupo hoteleiro madeirense, aquela que é a 12.ª campanha que terminou em Setembro, "como é habitual, e reverteu novamente para sete instituições nas localidades onde o grupo se encontra em Portugal: Madeira, Lisboa, Porto e Algarve. Durante este período foram também garantidas cerca de 18 mil refeições ao CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, na Madeira, assegura.

"A campanha HOPE decorre durante um ano, em todas as unidades do grupo PortoBay. Arranca sempre com um depósito inicial do grupo hoteleiro, somado às contribuições dos hóspedes. Desde 2012, ano do lançamento deste projecto de PortoBay, o HOPE já entregou mais de 692 mil euros", salienta.

Nesta última campanha HOPE, reforçam, "a generalidade dos hóspedes aderiu e ainda cerca de 881 fizeram um donativo extra. É também graças a contributos como este que temos vindo, de ano para ano, a superar os valores de angariação esperados". E acrescenta: "Este ano, a entrega dos donativos HOPE às sete instituições beneficiárias está a decorrer com a presença de colaboradores do grupo PortoBay nas visitas às diferentes instituições na Madeira, Algarve, Lisboa e Porto, que têm experienciado na primeira pessoa a missão, a realidade e necessidades de cada uma das causas que abraçamos."

As instituições beneficiárias:

Associação de Paralisia Cerebral da Madeira – APCM

"Dá resposta a jovens e adultos com patologias neuromotoras."

Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

"Presta apoio social e assistência ao doente oncológico, em todas as fases da doença."

Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira – AHSA (Algarve)

"Funciona como banco alimentar, vestuário e mobiliário, dá apoio psicossocial e faz visitas e entregas ao domicílio. Presta ainda apoio à terceira idade, dispondo de um centro de dia."

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – CADIn (Lisboa)

"Dedica-se ao tratamento e estudo das perturbações do neurodesenvolvimento infantil."

Comunidade Vida e Paz (Lisboa)

"Tem como objetivo criar e dinamizar respostas adequadas às necessidades e potencialidades de pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade social."

Comunidade Sant'Egidio (Lisboa)

"É um movimento internacional de leigos, baseado na oração, na solidariedade, no ecumenismo e diálogo."

Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (Porto)

"A APLL (Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas), é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sediada no Porto, criada em abril de 2001, por profissionais de saúde, doentes e seus familiares. A APLL, tem desenvolvido um amplo conjunto de atividades cujo objetivo foi, é e será o bem-estar dos doentes, familiares e cuidadores."