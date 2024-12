Serviço de Oncologia Médica abordou tratamento do carcinoma da mama

O Serviço de Oncologia Médica do SESARAM, que é liderado ela médica oncologista Paula Vieira, promoveu uma Reunião Insular, no passado dia 30 de Novembro, dedicada ao tema 'Algoritmos de Atuação no Tratamento do Carcinoma da Mama'. Este é um dos passos para "fortalecer o trabalho de equipa e uniformizar conceitos e procedimentos com o objectivo de iniciar o projecto da certificação da qualidade no serviço".

Pedro Ramos, que participou na sessão de abertura, frisou o aumento do investimento na área da oncologia na Região, assumindo que a Madeira tem procurado estar alinhada com o European Beating Cancer Plan (Plano Europeu de Luta contra o Cancro), introduzido em 2021, no sentido de responder aos desafios nesta área.

“Estamos a apostar muito na área da prevenção, da promoção da literacia em Saúde, nos rastreios, no âmbito do diagnóstico e tratamento e, também, no acompanhamento e monitorização para uma maior qualidade de vida destes doentes”, disse.

O programa abordou o “Carcinoma da Mama HER2 Positivo”, “Carcinoma da Mama RH Positivos e HER2 Negativo”, “Carcinoma da Mama Triplo Negativo” e, por fim, um Workshop “Desenvolvimento de Tratamento”.

As palestras foram proferidas por médicos do SESARAM, dos Serviços de Oncologia, Cirurgia Geral, e de Ginecologia e Obstetrícia. O encontro contou também com a especial participação do professor Passos Coelho, do Hospital da Luz de Lisboa, do especialista em Radioncologia Guy Vieira, da Clínica Radioncológica Joaquim Chaves Saúde, e, ainda, de médicos do Hospital da Ponta Delgada, Açores.