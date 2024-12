João Pereira diz que falta ao Sporting "clique" da primeira vitória às suas ordens

O treinador do Sporting, João Pereira, afirmou hoje que falta ao campeão nacional de futebol "o clique" da primeira vitória sob o seu comando para retomar o sucesso e reforçou a convicção nos seus processos.

"Eu acho que o que falta é o clique de ganharmos. A partir do momento em que conseguirmos ganhar o primeiro jogo e eles sentirem que dá e que vamos ganhar, as coisas vão correr como anteriormente", assumiu o técnico, em Alcochete, na antevisão da visita ao Moreirense.

O nome de Ruben Amorim 'pairou' na sala durante toda a conferência de imprensa, mas o seu sucessor lembrou que "as coisas mudaram" e que o atual treinador do Manchester United "não vai voltar" para vincar a "confiança no trabalho" que desenvolve com a sua equipa técnica.

"Não mudo consoante o vento. Tenho as minhas ideias, tenho as minhas convicções e vou continuar com elas, porque acho que é com elas que vamos melhorar", insistiu João Pereira.

O antigo treinador da equipa B admitiu, ainda, que "a contestação" dos adeptos "é normal" após duas derrotas, frente ao Arsenal (5-1) e ao Santa Clara (1-0), mas voltou a recusar aplicar "as ideias do outro treinador [Ruben Amorim]" por desconhecer "as nuances" daquilo que o técnico campeão nacional pretendia.

"Então eu vou imitar uma coisa que não sei replicar, que não sei trabalhar? E depois, acaba o jogo, perdemos, e o que é que eu vou dizer aos jogadores? O que é que eu faço neste papel? Eu tenho as minhas ideias e já viram que não são muito diferentes. De repente, não jogamos em '4-4-2' ou em '4-3-3', contestou.

Ainda assim, Pereira não negou o peso de suceder a "um dos melhores treinadores da história do Sporting" e frisou que qualquer técnico que fosse para o seu lugar "ia sempre ter essa herança".

"É claro que é uma herança pesada, mas eu sabia quando assumi. Se não estivesse preparado, se estivesse com medo disso, tinha dito logo que não e não estaria aqui", concluiu.

O Sporting visita o Moreirense na quinta-feira, às 20:15, na partida que abre a 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

A equipa agora orientada por João Pereira lidera o campeonato, com 33 pontos, mais três do que o FC Porto e mais cinco do que o Benfica, que tem menos um jogo, mas sofreu no sábado a primeira derrota na competição, após uma série de 11 triunfos consecutivos.

O Moreirense, equipa que, segundo João Pereira, "está a atravessar uma boa fase" e "ainda não perdeu em casa", segue em oitavo lugar, com 17 pontos, sob o comando de César Peixoto.