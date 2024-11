Sporting abre hoje quarta eliminatória na estreia de João Pereira

A estreia do treinador João Pereira à frente do Sporting marca hoje o arranque da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com os 'leões' a receberem o Amarante (20:45), da Liga 3.

É o primeiro jogo da equipa 'leonina' após a saída de Ruben Amorim - técnico que devolveu, com importantes títulos, a confiança ao Sporting e que saiu para o Manchester United -, mas não se apresenta uma tarefa difícil para o novo técnico.

O ex-futebolista João Pereira, que transita como treinador da equipa B, é nova aposta arriscada do clube lisboeta, tal como foi Amorim, com o objetivo de manter os 'leões' na senda dos triunfos e com o objetivo de um bicampeonato.

Na Taça de Portugal, competição em que esta época começou por vencer fora o Portimonense (2-1), o Sporting, finalista da edição anterior, é absoluto favorito na passagem aos oitavos de final, diante de um adversário que é segundo na Série A da Liga 3.

O jogo de hoje no Estádio José de Alvalade antecede a receção no sábado do Benfica ao Estrela da Amadora (20:45) e a visita de domingo do FC Porto, detentor do troféu, ao Moreirense (17:00), numa ronda em que 'águias' e 'dragões' têm adversários do mesmo escalão.

Programa da quarta eliminatória:

- Sexta-feira, 22 nov:

Sporting (I) -- Amarante (L3), 20:45

- Sábado, 23 nov:

Lusitânia (L3) - São João de Ver (L3), 12:00

Alverca (II) - Rio Ave (I), 14:00

Lusitano de Évora (CP) -- AVS (I), 15:00

Arouca (I) -- Farense (I), 15:00

Vitória de Guimarães (I) - União de Leiria (II), 16:45

Leixões (II) - Sporting de Braga (I), 18:30

Casa Pia (I) - Desportivo de Chaves (II), 19:15

Benfica (I) - Estrela da Amadora (I), 20:45

- Domingo, 24 nov:

Tirsense (CP) - Brito (CP), 11:00

Vila Real (CP) - Gil Vicente (I), 14:00

Sporting da Covilhã (L3) -- Rebordosa (CP), 15:00

Oliveira do Hospital (L3) -- Cinfães (CP), 15:00

Famalicão (I) - Santa Clara (I), 16:00

Moreirense (I) - FC Porto (I), 17:00

Varzim (L3) -- Elvas (CP), 18:00