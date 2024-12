Violência doméstica com aumento constante nos últimos anos na Madeira

Na RAM, a violência doméstica tem sido o crime contra pessoas que tem registado um aumento constante nos últimos anos, revela a PSP - Comando Regional da Madeira.

A PSP terminou, no dia 29 de Novembro, a operação 'A Violência Fica à Porta', que decorreu também na RAM, desde o dia 25 de Novembro. Esta operação visou a sensibilização de toda a sociedade para o fenómeno da violência doméstica e a importância da sua denúncia precoce como melhor forma de protecção das vítimas da escalada de violência.

No decorrer desta operação "empenhou 24 polícias com competências específicas para actuarem na salvaguarda de vítimas; realizou 14 acções de sensibilização, nas quais contou com um total de 218 participantes e efectuou 45 contactos individuais de prevenção criminal".

Tendo em consideração que as formas de violência ocorrem, fundamentalmente no espaço privado do lar, e dada a fragilidade da vítima, a PSP Madeira dá conta que "dedica especial atenção a esta problemática no que respeita à protecção e segurança imediata da vítima, à salvaguarda dos seus direitos e na garantia de uma correta recolha dos meios de prova, essenciais no âmbito de um processo-crime e fundamentais para uma tomada de decisão judicial".

A PSP Madeira apela "à denúncia de qualquer tipo de violência em ciclo de vida, tanto na qualidade de vítima como de testemunha, e salienta que, quanto mais precoce for esta denúncia, mais célere será a resposta no sentido de proteger e zelar pela segurança das vítimas".

Estas denúncias podem ocorrer de forma presencial, em qualquer esquadra, ou através de [email protected].