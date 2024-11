Detenções por violência doméstica duplicam

Duplicam as detenções por violência doméstica é a principal notícia desta edição do DIÁRIO de domingo, 24 de Novembro de 2024. "Este ano já houve 704 crimes na Região, 47% dos quais presenciados por menores. Amanhã assinala-se mais um Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher", informamos, num artigo que poderá ler nas páginas 6 e 7.

Como principal fotografia, a celebração de um desporto ímpar. Torneios juntos na festa mundial do golfe é o que noticiamos, para acrescentar: "Um dia após a gala dos World Golf Awards, mais de uma centena disputou ontem um evento que marcou a estreia absoluta da Taça 1937 do Clube do Santo da Serra e a quarta edição do Torneio do Atlântico, um projecto organizado pelo DIÁRIO e o Açoriano Oriental. O sucesso faz pensar em novas edições." Saiba mais nas páginas 20 e 21.

Menos alegre, aliás para alguns uma tragédia a notícia de que o Marítimo em estado crítico sofre 3.ª derrota consecutiva . A crónica e as incidêndias a ler nas páginas 16 e 17.

Mais feliz tem sido a vida desta jovem madeirense. Sabrina Sá cumpre sonho de voar alto intitulamos com uma foto a condizer, em cima da asa de um bimotor. Se quer conhecer a sua história vá à página 2 e 3.

Por fim, saiba que uma Colisão entre dois carros em túnel faz uma morte. Para ler na página 10.