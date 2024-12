Governo aceita mais quatro medidas do CDS e garante o seu voto no Orçamento

Com "90 por cento" das suas propostas incluídas na proposta de orçamento regional para 2025 e mais quatro medidas extra aceites hoje, "naturalmente o CDS está preparado para votar a favor deste orçamento", anunciou, esta manhã, o porta-voz deste partido, Leandro Silva, à saída da reunião de negociação com o Governo Regional que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira. "A marca do CDS está cada vez mais patente neste Orçamento de 2025", sublinhou o representante, que saiu "bastante satisfeito" do encontro de negociações.

Nesta reunião, os representantes do Governo Regional e do PSD - Jorge Carvalho, Rui Abreu e Jaime Filipe Ramos - manifestaram "grande receptividade" para incluir mais quatro medidas propostas pelo CDS: o alargamento da base de beneficiários do complemento regional para idosos, o estatuto do cuidador informal, a revisão do estatuto do combatente e o passe social para pessoas portadoras de deficiência.

Leandro Silva alertou que a não aprovação deste orçamento terá implicações na "vida de todos os madeirenses, em matérias importantes como todos os investimentos associados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que dados os prazos muito curtos da sua execução poderão ficar comprometidos". "É com certo espanto que vemos às vezes os partidos a rejeitar este novo orçamento sem primeiramente o discutir e negociar. Precisamos que os partidos percebam que na política muitas vezes não é possível chegarmos a acordo total e que acima de tudo está o interesse dos madeirenses. Portanto, é preciso os partido estarem dispostos à negociação e que é preciso fazer cedências. O CDS já o percebeu e já fez a sua parte, dispondo-se a fazer essa negociação", completou.

Na primeira reunião esta força partidária já tinha conseguido assegurar uma actualização do salário mínimo (que "será o maior salário mínimo do país") e a redução de taxas de IRS.