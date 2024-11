Albuquerque: "Não basta dar abraços aos bombeiros"

Mais que enaltecer a luta e determinação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que hoje assinalam 98 anos de existência, o presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para alertar que a proposta de Orçamento Regional para 2025 contempla o reconhecimento devido aos bombeiros, nomeadamente "justiça e equidade no quadro de promoção da carreira".

Dito isto Miguel Albuquerque lembrou que "não basta dar abraços aos bombeiros" para reforçar a importância de serem criadas condições de carreiras mais atractivas.

A propósito fez saber que o que foi negociado com a Federação de Bombeiros e a AMRAM está contemplado no orçamento a ser discutido e votado no próximo mês, para concluir que "é muito importante que este orçamento seja aprovado e sobretudo executado". Casos contrário, volta tudo à estaca zero no que aos bombeiros diz respeito.

Ciente que tem sido muito criticado, Albuquerque concluiu: "Sou culpado de tudo mas não sou culpado da irresponsabilidade dos outros", rematou.