Orçamento da AMRAM pode quadruplicar

O Orçamento da Associação de Municípios (AMRAM) poderá quadruplicar em 2025 se for aprovado candidaturas a fundos europeus com previsão de 3,6milhões de euros.

O que é certo e seguro será o valor de 921 mil euros que constará do orçamento inicial, porém Emanuel Câmara explicou que a Associação está a trabalhar neste momento em projectos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência pelo que o “o valor poderá evoluir bastante, quadruplicar”.

Uma despesa com peso no orçamento da AMRAM prende-se com os programas de vacinação antirábica, com investimento superior a 170 mil euros que vai abranger 2.215 animais errantes.

Declarações de Emanuel Câmara à saída do salão nobre da autarquia do Porto Moniz