'Ambience' e 'MSC Opera' trazem mais de 4.600 pessoas ao Funchal

O porto do Funchal acolhe, hoje, dois navios, que trouxeram ao Funchal mais de 4.600 pessoas.

O 'Ambience' chegou de Vigo, trazendo 1.232 passageiros e 586 tripulantes. A partida do Funchal está prevista para as 16 horas, com destino a Canárias, prosseguindo o itinerário de 23 noites que começou, em Londres, com escalas em Vigo, agora no Funchal e depois, em Grã-Canária, La Palma, Tenerife, Mindelo, Praia, Lanzarote, Casablanca, Tanger e Londres, términos desta viagem a 8 de Dezembro.

Já o 'MSC Opera' chegou ontem à noite, vindo de Fuertenventura, com 2.081 passageiros e 742 tripulantes. O navio está a finalizar o cruzeiro de 6 dias que começou no Funchal a 15 deste mês. Inicia outro de 8 noites, com visitas a La Palma, Lanzarote, Tenerife, Grã-Canária e Fuerteventura. Por isso, está a fazer um turnaround parcial, envolvendo 297 desembarques e 212 embarques. O navio regressa ao Porto do Funchal no próximo dia 29.