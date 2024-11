Encontro de dois navios da MSC no porto do Funchal

Dois navios da companhia MSC estão de visita ao porto do Funchal nesta sexta-feira. Em conjunto estão a movimentar 9.217 pessoas, das quais 6.655 são passageiros.

O 'MSC Grandiosa' está a realizar 170 desembarques e 36 embarques, tendo partida prevista para as 17 horas. Está a atravessar o Atlântico, para se posicionar nos próximos meses no Brasil. Chegou ao Funchal, com 4.500 passageiros e 1.615 tripulantes.

Por seu lado, o 'MSC Magnifica' já efectuou 5 desembarques e tem previstos 11 embarques, sendo que pelas 19 horas abandona o Funchal. Este navio chegou de Bridgetown, nos Barbados, com 2.155 passageiros e 947 tripulantes, e até ao início de 2025, vai navegar entre portos europeus. A título de curiosidade, a 4 de Janeiro inicia um cruzeiro pelo mundo de 120 noites.