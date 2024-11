Teleférico do Monte poderá chegar ao Terreiro da Luta

O Teleférico do Monte deverá ser prolongado até ao Terreiro da Luta. A proposta é do presidente do Governo Regional, que também defende a criação de um novo parque ecológico na zona do Caminho dos Pretos.

Ideias reveladas na apresentação da Associação Turismo do Monte.

"Prever a extensão para montante do Teleférico" até a zona do santuário do Terreiro da Luta. Justifica o desafio por entender que "há muito por explorar no Caminho dos Pretos", onde também propõe que seja criado um novo parque ecológico.