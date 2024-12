Clássicos de Natal com a Orquestra de Bandolins como protagonista

A Orquestra de Bandolins da Madeira realiza hoje, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a partir das 21 horas, o seu concerto de Natal. Em palco vão estar 15 músicos, contando com a participação especial das cantoras madeirenses Cláudia Sardinha e Juliana Anjo.

O concerto terá a duração de 1h30. A Recreio Musical União da Mocidade promete “um programa cuidadosamente preparado, que inclui interpretações de temas clássicos e contemporâneos desta época tão especial”. O concerto contará com a participação das talentosas vozes madeirenses Cláudia Sardinha e Juliana Anjo, cujas atuações darão um toque especial às celebrações.

Ao DIÁRIO, André Martins destaca a escolha de temas natalícios de todos os tempos, de modo a agradar a um público mais vasto. O maestro e director artístico da Orquestra de Bandolins da Madeira lamenta o facto de, “infelizmente, as pessoas terem dificuldade em pagar para ver um espectáculo”, notando que o público da Orquestra de Bandolins é, maioritariamente, não residente. O concerto de hoje terá nova edição, no dia 18 de Dezembro.

O jovem músico mostra-se satisfeito com o percurso que a Orquestra de Bandolins tem vindo a percorrer, dizendo que os concertos semanais realizados nos últimos 30 anos são a prova de que a aposta tem sido acertada.

Para 2025, André Martins pretende manter o mesmo ritmo de actuações, querendo promover ainda mais o ensino do bandolim. A proximidade ao público mais jovens, nomeadamente através de workshops, tem sido uma “prioridade”. Para o próximo ano há, também, a vontade de gravar um CD.

Na lista de desejos inclui, ainda, a realização da primeira edição do 'Festival de Artes Eurico Martins", iniciativa que visa homenagear o falecido maestro Eurico Marins.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (Ticketline/ madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 1739). No dia do concerto, no local do evento haverá a venda de bilhetes, a partir das 16 horas.

Mas há mais para ter em conta nesta quarta-feira, 11 de Dezembro.

Agenda

09h00 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

10h00 – segunda edição da mesa redonda ‘Barreiras Arquitectónicas e Transportes Públicos’, uma iniciativa da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, que acontece na FNAC Madeira.

10h30 – a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em colaboração com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, promove uma campanha de Segurança Rodoviária ‘Presentes, todos. Acidentes, nenhuns!’, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (sul).

12h00 – apresentação do projecto para a ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira, momento que contará com a presença de Miguel Albuquerque.

16h00 - cerimónia de entrega de prémios de Valorização do Artesanato, pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira.

17h00 - abertura da exposição temporária ‘A Noite do Mercado na Imprensa do Século XX’, no Museu de Imprensa Madeira - Câmara de Lobos.

18h00 – o Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos promove a cerimónia de entrega de medalhas comemorativas aos médicos que completaram 50 e 25 anos de inscrição nesta Ordem Profissional.

18h30 - apresentação do livro infantil ‘As aventuras da Néveda’, do escritor luso- canadiano Terry Costa, na Casa dos Açores da Madeira.

Efemérides

1908 - Nasce o cineasta Manoel Cândido Pinto de Oliveira, Manoel de Oliveira.

1937 - A Itália fascista de Mussolini é expulsa da Liga das Nações.

1941 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha nazi.

Foto DR

1974 - O Parlamento britânico rejeita a proposta de reintrodução da pena de morte para crimes de terrorismo.

1991 - Os países da Comunidade Económica Europeia (CEE), excepto o Reino Unido, aprovam os textos para a união política, em matéria de política social, no final da Cimeira de Maastricht.

1993 - Os doze membros da Comunidade Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam o Plano Delors e o seu Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e Emprego na Europa.

1999 - Um avião da SATA despenha-se no Pico da Esperança, na Ilha de S. Jorge, nos Açores, causando a morte a 35 pessoas.

2001 - A China torna-se, formalmente, o 143.º membro da Organização Mundial de Comércio (OMC), culminando quinze anos de negociações.

2012 - O Governo aprova, em Conselho de Ministros, o contrato de concessão dos aeroportos entre o Estado português e a ANA. O contrato abrange os aeroporto de Lisboa, Faro, Porto, Ponta Delgada, Santa Maria da Horta, Flores e o designado terminal civil de Beja.

2013 - Uma equipa da Maternidade Alfredo da Costa, liderada pelo ginecologista e obstetra Álvaro Cohen, realiza, no Hospital da Força Aérea, a primeira cirurgia fetal em Portugal, ao laquear, no útero, os vasos sanguíneos que estavam a comprometer a vida de um feto com 25 semanas de gestação.

2019 - A morna, género musical típico de Cabo Verde, é proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

2020 - O Governo entrega à Comissão Europeia a proposta inicial do plano de restruturação da TAP, que prevê para 2021 um auxílio do Estado de 970 milhões de euros, cortes salariais e até 2.000 despedimentos. Os apoios podem atingir 3,7 mil milhões de euros até 2024.

2021 - O ex-banqueiro português João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, é detido no norte da cidade portuária de Durban, sudeste da África do Sul.

Pensamento do dia