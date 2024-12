Governo promove campanha de segurança rodoviária na Madeira com a participação de estudantes

Esta quarta-feira, 11 de Dezembro, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em colaboração com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, realizará uma Campanha de Segurança Rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, entre as 10h30 e 11h30.

Sob o lema 'Presentes, todos. Acidentes, nenhuns!', a acção visa sensibilizar a população para os riscos do excesso de velocidade, da condução sob o efeito de álcool e do uso de telemóveis ao volante, questões particularmente relevantes durante o período natalício, marcado por um aumento significativo de deslocações.

A campanha faz parte do Plano Regional de Educação Rodoviária 2024/2025 e contará com a participação de alunos da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, que, acompanhados por representantes da Região, abordarão condutores e passageiros para reforçar a importância de comportamentos responsáveis no trânsito.

A escolha da Avenida do Mar, uma das vias mais movimentadas da região nesta época do ano, ressalta a urgência da mensagem. As entidades envolvidas esperam que a iniciativa contribua para reduzir o número de acidentes e assegurar um Natal mais seguro para todos os madeirenses.