UMa distingue 42 alunos em cerimónia no Colégio dos Jesuítas

Quarenta e dois alunos da Universidade da Madeira vão ser distinguidos, na próxima terça-feira, dia 17 de Dezembro, pelas 16 horas, na Cerimónia de entrega de Diplomas Bolsa de Estudo por Mérito e dos Diplomas por Mérito. O evento acontece no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, com a presença Reitor, Sílvio Moreira Fernandes, e da Vice-Reitora para os Assuntos Académicos e Formação ao Longo da Vida, Custódia Drumond

Serão atribuídos os Diplomas comprovativos de atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito a oito estudantes e os Diplomas por Mérito a trinta e quatro estudantes dos cursos de Licenciatura e de Mestrado da Universidade da Madeira.

Segundo explica nota à imprensa, "a Bolsa de Estudo por Mérito é um prémio pecuniário financiado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, atribuído aos estudantes inscritos numa instituição de ensino superior, num ciclo de estudos de licenciatura, integrado de mestrado, de mestrado, curso de especialização tecnológica, ou curso técnico superior profissional, que no ano letivo a que se refere a atribuição da bolsa, tenham obtido aprovação em todas as unidades curriculares do plano de estudos, que a média dessas unidades curriculares não tenha sido inferior a Muito Bom (16), e que apresentem o pagamento da propina regularizado à data da atribuição da bolsa".

"A atribuição dos Diplomas de Bolsa de Estudo por Mérito e dos Diplomas por Mérito não só reconhece e valoriza o esforço, dedicação e desempenho académico excecional, mas também incentiva a busca contínua pela qualidade e pelo sucesso, reforçando o compromisso da universidade com a formação de profissionais altamente qualificados", assume a instituição.