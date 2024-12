Cerimónia de boas-vindas para assinalar estreia de um dos navios mais luxuosos do mundo

Para assinalar a estreia do Silver Ray, esta manhã, no Porto do Funchal, um grupo de entidades, onde se incluiu a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, foi a bordo dar as boas-vindas ao comandante do navio, o italiano Alessandro Zanello.

"Uma ocasião para a habitual troca de placas, uma tradição entre a comunidade portuária e marítima que serve para assinalar a primeira escala de um navio no respetivo porto", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O Silver Ray é o maior e mais novo navio da frota da Silver Cruises, a companhia com um conceito de ultraluxo do Grupo Royal Caribbean.

E conclui: "O navio combina um design ousado com a inovação tecnológica e aposta numa nova abordagem à sustentabilidade que garante o respeito e preservação do meio-ambiente. Movido a GNL, gás natural liquefeito, utiliza um sistema de tecnologias complementares que diminuem o consumo de combustível e emissões, dispondo também de sistemas avançados de controle da poluição e eficiência".