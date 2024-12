Aluno do Conservatório recebe cavaquinho brasileiro

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira organizou uma cerimónia simbólica para assinalar a entrega de um cavaquinho brasileiro ao aluno Vítor Teixeira, por parte do músico Pedro Cantalice. Este gesto ocorreu no âmbito da residência artística que o músico brasileiro realizou na Região com o patrocínio da Câmara Municipal do Funchal e o apoio do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

"O evento contou com intervenções breves do presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte, e do próprio Pedro Cantalice. O momento culminou com a entrega do instrumento ao aluno, marcando uma ligação especial entre a música popular brasileira e o percurso formativo no Conservatório", revela à imprensa.

A cerimónia teve lugar ontem, dia 9 de Dezembro, pelas 9h30, no Salão Nobre do Conservatório.