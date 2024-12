As “muito importantes” sondagens revelam que “tudo fica na mesma”

“As sondagens são sempre muito importantes”, começa por assumir Sara Madalena, deputada do CDS-PP. “Eu não sou daquelas que diminui o valor das sondagens. Elas existem e reflectem muitas vezes a realidade, mas a realidade do circunstancialismo do tempo, modo e lugar em que foram feitas”, sustenta. Na opinião da parlamentar centrista "esta sondagem ainda não reflecte o chumbo do orçamento ontem, o histórico chumbo do orçamento desta segunda-feira. Se reflectissem, na minha opinião, os partidos que chumbaram o orçamento seriam ainda mais prejudicados”, vaticina. Ainda assim considera que a sondagem vem reforçar a convicção de quer “tudo fica na mesma, praticamente, a sondagem é isso que diz, praticamente tudo fica na mesma” e concluir que “o chumbo do orçamento, a moção que provavelmente irá passar, não passa de brincadeira, estéreis, de vamos brincar aos políticos. Portanto, essa sondagem para mim revela e mesmo não reflectindo os resultados do chumbo ao orçamento, que tudo fica na mesma e estamos a brincar aos partidos”.

Nesta sondagem o CDS surge com 2,7% das intenções de voto. Nas últimas Regionais, em Maio, o partido liderado por José Manuel Rodrigues obteve 3,96%, conquistando dois mandatos.