"O Mercado Bio é ou não importante?", questiona JPP

O Juntos Pelo Povo (JPP) veio afirmar que as preocupações levantadas há uma semana pelo partido sobre as condições precárias no Mercado de Agricultura Biológica do Funchal "confirmaram-se" nesta quarta-feira.

Através de comunicado, o JPP adianta que voltou ao local e assistiu "a cenas verdadeiramente hilariantes", com o deputado Miguel Ganança a avançar que presenciou, esta manhã, "o desespero dos vendedores que, a dada altura, tiveram de desmontar as tendas que o vento ameaçava fazer voar, colocando em perigo as pessoas e os automóveis que circulam nas imediações".

O que está a acontecer com estas pessoas é uma vergonha. Este Governo incentiva a agricultura biológica, através do PRODERAM, o presidente do Governo Regional chegou a afirmar que era uma actividade em expansão e com futuro, mas depois não são consequentes com o que dizem e não criam as condições necessárias para o escoamento dos produtos Miguel Ganança, deputado do JPP

O deputado acrescentou ainda que sem as habituais bancas, os produtos foram colocados dentro de caixas empilhadas a partir do chão, num cenário que considera ser "pouco dignificante" para os vendedores e, porventura, "a suscitar dúvidas sobre as condições de segurança alimentar".

Miguel Ganança sustentou que o Governo Regional tem de assumir publicamente "se pretende ou não apoiar" a continuidade do Mercado Bio. "Se o Governo cria condições aos vendedores de outros mercados, tem de o fazer também neste caso", acentua.

Com a retirada do apoio na cedência e montagem de toldos e bancas, os vendedores tiveram que comprar as tendas de jardim que lhes foi sugerida pela direcção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, estruturas que, como havia referido o JPP há uma semana, "vieram a comprovar-se que são demasiado frágeis e dificilmente servem de resguardo em dias de vento e chuva".