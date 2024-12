Sondagem é animadora para o Chega para quem “o povo é soberano”

“São sondagens animadoras para o Chega Madeira (CH/M), embora sejam apenas um indicador de crescimento do partido, que não nos farão ficar a dormir no que se refere à luta e ao combate à corrupção”, começa por apontar Miguel Castro, o líder do CH/M, à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

Sustenta que “o CH Madeira foi o único partido que teve a coragem de romper com o sistema político que está viciado de suspeitas de corrupção e de compadrios, apresentando uma Moção de Censura a este governo liderado por Miguel Albuquerque, por isso temos a certeza que muitos madeirenses irão premiar a nossa coragem nas urnas quando formos a eleições”, manifesta.

Neste estudo de opinião realizado entre 30 de Novembro e 6 de Dezembro, o CH/M obtém 9,5% das intenções de votos, valor aproximado aos 9,23% obtidos nas últimas eleições Regionais, que permitiu ao CH/M eleger quatro deputados.

“Vamos continuar a trabalhar para dar à Madeira um governo cuja principal bandeira seja a transferência e a estabilidade política”, reforça Miguel Castro. “A Madeira precisa de novos atores políticos, precisa de gente que inspire confiança aos cidadãos”, defende. “Temos a certeza que o povo é soberano, saberá escolher o melhor para o futuro da região”, conclui.