DIÁRIO divulga amanhã sondagem sobre as ‘Regionais’

O DIÁRIO revela na sua edição impressa de amanhã os resultados do estudo de opinião efectuado pela Aximage sobre as intenções de voto num cenário de eleições regionais antecipadas.

Caso a Moção de Censura ao Governo Regional seja aprovada e convocadas eleições, quisemos saber de que forma é que votariam os inquiridos se as ‘Regionais’ fossem agora, não dando como adquirido que PSD e CDS, partidos que sustentam o governo desde 2019, concorrem coligados.

O estudo com base em 458 entrevistas efectivas foi feito entre 30 de Novembro e 6 de Dezembro recorrendo a duas técnicas: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado.

A amostragem por quotas foi obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e três zonas geográficas distintas: Funchal; Este e Oeste.

O erro máximo da amostra é de 4,66%, para um grau de probabilidade de 95%.

Que resultados terão os partidos face às últimas eleições?

Nas últimas eleições regionais da Madeira disputadas em Maio de 2024, o PSD, liderado por Miguel Albuquerque, obteve 36,1% dos votos e 19 mandatos, mas sem alcançar a maioria absoluta (eram necessários 24).

O PS ficou em segundo lugar com 21,3% dos votos e 11 mandatos, seguido pelo JPP, que teve um crescimento expressivo, conquistando 16,9% dos votos e 9 mandatos.

Outros partidos que elegeram deputados foram o Chega (4 mandatos), CDS-PP (2), IL (1) e PAN (1). Por outro lado, o BE e a CDU perderam a representação parlamentar​.