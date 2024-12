Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz é ex-presidente do partido Juntos Pelo Povo (JPP) tem uma leitura diferente sobre a aprovação ou rejeição dos orçamentos e assume que a sua opinião ou posição não pode estar condicionada às forças partidárias

“Os orçamentos são importantes para a vida das instituições”, afirmou quando questionado pelos jornalistas, à margem de uma inauguração de uma estação de serviço no Caniço, em que elogiou a postura do Governo Regional por ter tido uma intervenção diferente “às forças do mal”, como chamou, referindo-se aos deputados social-democratas do concelho que acusou de tentarem travar o investimento.

O edil em fim de mandato que participou na reunião de ontem para decisão e anúncio do voto contra o orçamento regional do JPP, sublinhou que não pode “estar limitado enquanto autarca as decisões do partido A, B ou C, inclusive o meu”, disse. Uma declaração que subentendida como não estando alinhada como o seu partido que mereceu uma reação: “Eu não disse isso [que não chumbaria], o que estou a dizer é que, em Maio, o senhor presidente poderia ter aprovado o orçamento antes de se demitir, mas, na altura, o problema do orçamento não se colocava, mas não quero entrar nessas polémicas”, dizia depois de ter brindado com vinho espumante com o presidente do governo a inauguração de bomba de gasolina que representou um investimento de 1,3 milhões de euros.