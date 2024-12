A Madeira é muito importante para o Santander

Amílcar Lourenço, vogal do Conselho de Administração do Santander Totta, foi o terceiro orador da tarde na 35 edição das 500 Maiores Empresas, e diz admirar o crescimento das firmas da Região.

“São as empresas que criam valor, criam emprego e fazem crescer a economia. São estas aceleradores e fazem a retenção de talento”, disse, enfatizando o compromisso do Santander com a Região.

"É uma Região muito importante para o Santander. Este crescimento acima da média nacional é ilustrativo”, observou, vincando o que anteriormente foi dito por Rodrigo Faria.

Disse também que as empresas são mais rentáveis e dependem mais de si próprias, passando a enumerar indicadores desde 2004.

A rentabilidade dos capitais é de 12% quando em 2004 era de 9%, mas considerou que em 2024 será um ano de grandes desafios, com aumento de tarifas aduaneiras fruto dos conflitos bélicos ou abrandamento da economia europeia face aos Estados Unidos.

Acabou dizendo que é o banco que mais cresce, sendo um banco de referência à internacionalização das empresas.

“A qualidade do Santander resulta da qualidade dos nossos clientes”, concluiu