PAN denuncia condições indignas no Mercadinho de Agricultura Biológica do Funchal

O PAN Madeira manifesta, através de comunicado, "profunda indignação" face às condições em que os vendedores do Mercadinho de Agricultura Biológica do Funchal "são obrigados" a exercer a sua actividade.

Durante uma visita ao local esta manhã e após diálogo com os agricultores, o partido diz que constatou que as coberturas de protecção das bancas foram retiradas por ordem da Secretaria Regional do Ambiente, Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura.

"Esta decisão, justificada pela falta de pessoal para colocar e retirar as estruturas semanalmente, é inaceitável", sublinha.

A Secretaria Regional de Agricultura apregoa a importância de apoiar os agricultores e promover os produtos locais e biológicos, mas depois não é capaz de assegurar condições mínimas para que os produtores vendam os seus produtos. É lamentável que não se encontrem soluções para um mercado que ocorre uma manhã, uma vez por semana. Esta é mais uma demonstração da falta de visão e respeito pelo trabalho de quem promove uma agricultura mais sustentável e local Valter Ramos, porta-voz do PAN Madeira

O PAN Madeira considera "inadmissível" que a solução encontrada "seja simplesmente retirar as coberturas de protecção, expondo agricultores e produtos às intempéries" e, nesse sentido, apela à Secretaria Regional do Ambiente, Agricultura e Pescas para que reveja esta decisão de imediato. "Há alternativas, há soluções. A resposta nunca pode ser desistir de apoiar quem trabalha arduamente para promover práticas agrícolas mais responsáveis e saudáveis", reforçou Válter Ramos.

O PAN Madeira compromete-se a levar este tema às instâncias competentes, exigindo a reposição das condições adequadas no Mercadinho de Agricultura Biológica. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reverter esta situação e garantir que os agricultores possam continuar a oferecer os seus produtos com a dignidade e respeito que merecem. Submetemos um voto de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira relativamente a esta tomada de posição por parte da Direcção Regional de Agricultura", acrescenta, refornçando que o partido "está ao lado dos agricultores. Estamos ao lado da sustentabilidade. Estamos ao lado da Madeira".