Ursula von der Leyen deixa a porta "aberta" para Geórgia retomar caminho da UE

A presidente da Comissão Europeia (CE) deixou hoje a porta "aberta" à Geórgia para retomar o caminho rumo à União Europeia (UE), lamentando que o atual Governo pró-russo tenha congelado as negociações de adesão ao bloco até 2028.

"Lamentamos que a liderança georgiana se tenha afastado da União Europeia e dos seus valores. A UE apoia o povo da Geórgia e a sua escolha de um futuro europeu. A porta da UE continua aberta. O regresso da Geórgia ao caminho da UE está nas mãos da liderança georgiana", afirmou Ursula von der Leyen numa mensagem nas redes sociais.

A nova alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, e a comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, expressaram o mesmo sentimento numa declaração conjunta publicada em Bruxelas.

"A porta da UE continua aberta, e o regresso da Geórgia aos valores europeus e o caminho para a adesão à UE estão nas mãos da liderança georgiana", sublinharam ainda Kallas e Kos, que se deslocaram hoje a Kiev para reafirmar o apoio da UE à Ucrânia, juntamente com o novo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobajidze, do partido pró-russo Georgian Dream, anunciou em 28 de novembro que a Geórgia iria congelar o início das negociações de adesão à UE até 2028, o que, desde então, deu origem a uma série de protestos de cidadãos e à consequente violência policial.

Lamentando a decisão de Kobajidze de "não avançar com a abertura das negociações de adesão à UE e de recusar o apoio financeiro da UE até 2028", Kallas e Kos observaram que a decisão "representa um afastamento das políticas de todos os anteriores governos georgianos e das aspirações europeias da grande maioria do povo georgiano, consagradas na Constituição da Geórgia".

A "regressão democrática" que se verificou no país após a chegada ao poder do partido Georgian Deram, assinalaram, levou à suspensão de facto do processo de adesão já em junho passado e a assistência financeira da UE está atualmente suspensa.

De acordo com as sondagens de opinião, cerca de 80% dos georgianos apoiam a adesão ao bloco europeu e o distanciamento da Rússia liderada por Vladimir Putin.