União Europeia investe 3 ME em programa para promover imigração regular com Paquistão

A Comissão Europeia investiu três milhões de euros na criação de um programa de parceria com o Paquistão para promover a imigração regular para os países do bloco comunitário, foi ontem anunciado.

Em comunicado, o executivo de Ursula von der Leyen anunciou que o programa arrancou ontem e tem como propósito promover a imigração legal de cidadãos paquistaneses através da captação de competências.

Deste modo, a União Europeia (UE) quer promover canais de imigração legais e apropriados, ao abrigo dos acordos entre o bloco comunitário e Islamabad, bem como preencher as carências de competências observadas atualmente no mercado interno europeu.

A Comissão Europeia espera assim combater as rotas de tráfico humano e outros canais de imigração ilegal, reforçando a cooperação com o Paquistão, e reforçar áreas como a agricultura, a construção, as tecnologias de informação e comunicação, energias renováveis, manufatura e hotelaria, de acordo com a mesma nota informativa.

Os 27 da UE têm acordos semelhantes com o Bangladesh (programa começou em julho deste ano), com o Egito, Marrocos e Tunísia.