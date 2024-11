Chega "repudia" posição de Davide Nóbrega

"O CHEGA-Madeira repudia a recente tomada de posição pública do ex-presidente da Concelhia do Funchal, Davide Nóbrega, considerando-a infundada, desleal e desalinhada com a verdade dos factos", começa por referir uma nota enviada após este ter confirmado ao DIÁRIO que renunciou à militância no partido, entre várias críticas.

"Contrariamente ao que foi alegado, a liderança regional, encabeçada por Miguel Castro, tem desenvolvido esforços contínuos para a expansão e consolidação do partido na Região Autónoma da Madeira, promovendo o crescimento das estruturas locais e o fortalecimento da presença política do CHEGA", garante a nota. "A insinuação de que o partido está 'focado apenas no grupo parlamentar' é uma tentativa clara de descredibilizar o trabalho intenso realizado até ao momento", acredita.

E adianta ainda que "desde 22 de Setembro, novas estruturas foram constituídas, e os órgãos sociais foram renovados democraticamente, assim como todos os conselheiros regionais. Davide Nóbrega não faz parte destas novas estruturas e portanto, qualquer tentativa de reviver polémicas internas destituídas de fundamento apenas serve interesses pessoais e não os da comunidade ou do partido", acusa. Por isso, "o CHEGA-Madeira considera inaceitável que antigos membros utilizem a comunicação social para deturpar a realidade, numa tentativa de enfraquecer o projeto político que tanto lutamos por implementar na região".

E garante mais, que "Davide Nóbrega não representa, de forma alguma, a voz ou os interesses dos militantes do CHEGA-Madeira. Ainda mais informa que não é conselheiro regional nem nacional do partido, por isso nem Miguel Castro nem os órgãos sociais do partido entendem estes desconhecimento flagrante da realidade do contexto partidário, quer regional, quer nacional".

Por fim, "reforça o seu compromisso com a transparência, a unidade e o futuro da região, deixando claro que não será refém de interesses pessoais que buscam semear discórdia dentro das suas fileiras. Seguiremos firmes na nossa missão, com novos quadros, novas ideias e uma visão forte para o futuro", garante o Chega-Madeira.