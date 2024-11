Trump escolhe famoso médico da televisão 'Dr. Oz' para liderar Medicare e Medicaid

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta noite que vai nomear Mehmet Oz, o famoso cirurgião cardíaco conhecido pelo programa televisivo "Dr. Oz Show", para liderar os programas de seguro de saúde Medicare e Medicaid.

Oz vai liderar a agência que supervisiona os programas de seguro de saúde para milhões de norte-americanos mais velhos, pobres e deficientes.

"O Dr. Oz será líder no incentivo à prevenção de doenças, pelo que obteremos os melhores resultados do mundo por cada dólar gasto em cuidados de saúde no nosso grande país", sublinhou Trump, em comunicado.

"Também reduzirá o desperdício e a fraude na agência governamental mais cara do nosso país, que representa um terço das despesas de saúde do nosso país e um quarto de todo o nosso orçamento nacional", acrescentou.

Oz, que concorreu em 2022, numa candidatura falhada, para representar a Pensilvânia no Senado dos EUA, tem apoiado abertamente Trump e nos últimos dias manifestou apoio à nomeação de Robert F. Kennedy Jr. para a principal agência de saúde do país, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Como administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Oz reportaria a Kennedy.

Caso seja confirmada a nomeação pelo Senado, Oz será responsável pelos programas - Medicaid, Medicare e Affordable Care Act - dos quais mais de metade do país depende para obter seguro de saúde.

O Medicaid oferece uma cobertura de cuidados de saúde quase gratuita a milhões de crianças e adultos mais pobres dos EUA, enquanto o Medicare dá aos norte-americanos mais velhos e aos deficientes acesso a seguros de saúde.

O Affordable Care Act é o programa da era Obama que oferece planos de seguro de saúde a milhões de norte-americanos que não se qualificam para um seguro de saúde assistido pelo governo, mas não obtêm seguro através do seu empregador.

Em fevereiro de 2022, Mehmet Oz recebeu uma estrela no passeio da fama em Hollywood, que assinalava o sucesso de Oz ao mesmo tempo que encerrava o seu programa televisivo para concorrer a um cargo político.

Oz foi acusado de vender tratamentos e produtos médicos duvidosos no seu extinto programa de TV.

No auge da pandemia de covid-19, pressionou responsáveis do governo para tornarem a hidroxicloroquina, apesar das dúvidas sobre a sua segurança e eficácia.

Trump já tinha anunciado hoje a nomeação de Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald e co-presidente da sua equipa de transição de poderes para a Casa Branca, como próximo secretário do Comércio.

Citando fontes próximas do processo de transição de poder, o Wall Street Journal e outros media já haviam noticiado a nomeação, que reforça a preferência de Trump por aliados de confiança e líderes empresariais para cargos-chave na sua nova administração.

Lutnick, de 63 anos, tem sido uma figura influente no núcleo próximo de Trump, desempenhando um papel central na seleção de membros do gabinete e na definição de estratégias para o novo mandato.