O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, reuniu-se com o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira em Palm Beach, Florida, anunciou hoje a porta-voz da Aliança Atlântica.

"Discutiram toda a gama de questões de segurança global que a Aliança enfrenta", disse Farah Dakhlallah sem dar mais pormenores num breve comunicado citado pela agência francesa AFP.

O antigo primeiro-ministro dos Países Baixos tinha dito que queria encontrar-se com Trump dois dias após as eleições presidenciais nos Estados Unidos de 05 de novembro.

Na altura, Rutte disse que queria discutir com Trump a ameaça representada pelo reforço dos laços entre a Rússia e a Coreia do Norte.

Desde então, tem continuado a alertar para os perigos de uma aproximação entre a China, a Coreia do Norte e o Irão, três países acusados de ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

O apoio norte-coreano dado a Moscovo ilustra a necessidade de apoio dos Estados Unidos, cuja própria segurança está a ser posta em causa, como afirmou Rutte em Paris, em 12 de novembro.

Moscovo fornece à Coreia do Norte apoio financeiro e conhecimentos especializados em tecnologia de mísseis, em troca do envio de tropas por parte de Pyongyang para combater as forças ucranianas, como denunciaram Kiev e os seus aliados.

"Isto é muito preocupante. Estes mísseis representam uma ameaça direta ao território americano", defendeu então o chefe da NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Ao colaborar com a Coreia do Norte, o Irão e a China, a Rússia "não está apenas a ameaçar a Europa, mas também a paz e a segurança no Indo-Pacífico e na América do Norte", acrescentou Rutte.

Os países europeus também estão preocupados com a promessa de Trump de acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, com um acordo que vai contra os interesses de Kiev.

Durante o primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021), Trump foi muito crítico em relação à Aliança Atlântica e condenou os outros Estados-membros por não gastarem dinheiro suficiente na defesa coletiva.

Donald Trump, 78 anos, vai tomar posse como novo Presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025.